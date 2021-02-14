بعد إقالتها بسبب “احتقار” موظفين مغاربة.. هذا من سيخلف مديرة “اليونسكو” بالرباط

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب أن يخلف النمساوي ألكسنر شيشليك، اللبنانية غولدا الخوري، على رأس مكتب “اليونسكو” بالرباط ، وذلك بعد اتهامات للخوري ب”احتقار” موظفين مغاربة.

ولم تتأخر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في إقالة مديرتها في المغرب من منصبها، بسبب تعاملها مع الفريق المغربي في مكتب الرباط

وحسب مصادر إعلامية، فإن 4 موظفين مغاربة رفعوا، في شهر يوليو الماضي، شكوى داخلية ضد مديرة المنظمة بالرباط غولدا الخوري، اتهموها فيها بخلق بيئة عمل “عدائية”، ووصفها بعضهم بتعابير قدحية من قبيل “فاشلين” و”غير متعلمين”، بل وتماديها إلى درجة مقارنتها مكتب الرباط بـ”حديقة حيوانات”، الأمر الذي أدى إلى تضامن موظفين دوليين مع زملائهم المغاربة.

وتجدر الإشارة إلى أن ألكسندر شيشليك، الخلفية المرتقب لغولدا الخوري، التحق بالمنظمة عام 1993، وكان مسؤولا عن برامج مرتبطة بالموسيقى والفنون والصناعات الثقافية وحقوق الإنسان، قبل أن يدير القطاع الخاص بالشباب والرياضة في المنظمة ذاتها منذ 2012.