حاكم دبي يتسلم أوراق اعتماد سفيري باكستان والدومينيكان

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي أوراق اعتماد سفيري جمهورية الدومينيكان وجمهورية باكستان الإسلامية المعينين لدى الدولة.



وتسلم بن راشد بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أوراق اعتماد جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان و سعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير باكستان اللذين نقلا تحيات زعيمي بلديهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتمنياتهما لسموهما بدوام الصحة و السعادة و لشعبنا مزيدا من التقدم والرخاء.

ورحب بن راشد بالسفيرين الجديدين متمنيا لهما ولأسرتيهما إقامة سعيدة وطيبة على أرض دولتنا العزيزة وخاطبهما: "أنتما وجميع السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والدولية محل اهتمام ورعاية قيادة و حكومة دولة الإمارات و حرصهما على توفير جميع الأسباب و التسهيلات اللوجستية لكم حتى تؤدوا مهام أعمالكم بنجاح تام وتعيشون في كنف مجتمع عربي مضياف بأمان واستقرار".