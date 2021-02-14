ترحيب رسمي إسرائيلي بأول سفير إماراتي بتل أبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت إسرائيل بأداء السفير محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في ‫إسرائيل.

وفي أول ترحيب رسمي إسرائيلي، قال القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبوظبي إيتان نائية:"ألف مبروك للمحترم محمد محمود آل خاجة، لتوليه منصب السفير الأوّل لدولة الامارات العربية المتحدة في دولة اسرائيل".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "ونتمنى له النجاح والتوفيق".

ومن جهته قال آفي بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "من الصعب التعبير عن الفرح الذي يجلبه هذا الأمر لي وللفريق، بقيادة الرئيس ترامب وجاريد كوشنر، الذين عملوا على اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف في تغريدة على تويتر" شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لقيادتها الطريق".

نتنياهو: اتفاقيات سلام تاريخية

واليوم الأحد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاءه في مكتبه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس : "قمنا مؤخرًا بإبرام اتفاقيات إبراهيم، بمعنى اتفاقيات السلام التاريخية مع أربع دول عربية".

وأضاف: "حيث أقمنا علاقات مع قسم كبير من العالم العربي مما يفسح المجال أمام فرص التعاون الإقليمي الذي قد يشمل قبرض أيضًا".

وتابع نتنياهو: "نشهد فعلاً ضلوع الدول العربية في منتدى الغاز الشرق أوسطي، حيث أنها باتت تشارك في تعاوننا في موضوع الغاز، مما يشكل علامة لما هو آتٍ. وأرى أنها مجرد البداية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أتطلع للعمل معك على الفرص الجديدة الكامنة في التعاون الإقليمي الأوسع وعلى تعزيز الشراكة الممتازة القائمة بين قبرص وإسرائيل إلى درجة أكبر حتى".

وأمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى السفير آل خاجة اليمين القانونية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته للسفير الخاجة بالتوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.

ومؤخرا، أعلنت الإمارات أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.