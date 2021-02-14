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اليونان.. 622 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنها سجلت 662 إصابة جديدة بفيروس و23 وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية جائحة كورونا بلغ 172128​​​ حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6126 حالة، مع الإشارة إلى أن متوسط أعمار المتوفين هو 79 سنة.

وأضافت أن 301 شخص يخضعون للتنفس الاصطناعي في وحدات العناية المركزة ويبلغ متوسط أعمارهم 70 سنة.

وأشارت الهيئة إلى أن 1218 شخصا غادروا وحدات العناية المركزة منذ بداية الجائحة بعد تحسن حالتهم الصحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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