شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ حوثية على أهالي الحديدة.. والجيش يُدمر «مسيّرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن الجيش اليمني، أمس الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعه في محافظة صعدة. وقال المتحدث الإعلامي لمحور آزال، المقدم مازن الشوكي، إن «الدفاعات الجوية للجيش في محور آزال بمديرية باقم شمالي صعدة، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مواقع تمركز الجيش في المديرية».

محاور نشطة

وأكد المقدم الشوكي في حديث نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، «جاهزية قوات الجيش بمحور آزال وقدرتها على التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها الميليشيات الحوثية».

ودأبت ميليشيات الحوثي على استخدام الطائرات المسيرة المفخخة في استهداف مواقع الجيش اليمني، والمدنيين في السعودية، والتي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.وتزامناً مع ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية غربي اليمن، بالصواريخ، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل المدنية.

استهداف الاهالي

وقال بيان للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إن ميليشيات الحوثي أطلقت عدداً من صواريخ الكاتيوشا على حي منظر السكني جنوبي مدينة الحديدة المشمولة باتفاق استوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ من مواقعها داخل الأحياء السكنية في مدينة الحديدة التي تتخذ سكانها دروعاً بشرية.

من جانب آخر لقي القيادي في ميليشيات الحوثي أسامة حسين العزي، نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين، مصرعه، في المواجهات مع الجيش الوطني اليمني على جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، حيث تدور معارك عنيفة منذ الجمعة الماضية، تمكن خلالها الجيش الوطني من صد هجوم للميليشيات والتقدم مسافة 5 كيلومترات باتجاه سوق صرواح.

الهجوم المعاكس

وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيات الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح. كما تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للميليشيات. وأسفرت المواجهات عن خسائر بشرية كبيرة للميليشيات، بينهم المدعو أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف.

عشرات القتلى الحوثيين

كما كشفت قوات الجيش اليمني مصرع أكثر من 60 عنصراً من الميليشيات الانقلابية وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، في جبهة الكسارة غربي مأرب.