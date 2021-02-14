شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 في هجومين للمتمردين في الكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا – رويترز

قالت السلطات المحلية، الأحد، إن 11 شخصاً، بينهم طفلة، قتلوا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، عندما هاجم متمردون موقعين عسكريين في مدينة لوبومباشي مركز التعدين جنوب شرقي البلاد.

وقال وزير داخلية الإقليم، مويس مبانجا، إن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجومين اللذين شنهما عشرات المسلحين، وإن الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 جنود، و7 من المسلحين، وفتاة تبلغ من العمر 10 أعوام.

ولوبومباشي هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية الكونجو الديمقراطية وعاصمة مقاطعة هوت كاتانجا الغنية بالمعادن، حيث تعمل هناك شركات تعدين مثل إيفانهو، وإم.إم.جي ليميتد.

يأتي الهجومان في أعقاب توغل في لوبومباشي من قبل المتمردين المؤيدين للاستقلال في سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنوا خلاله من ذبح شرطيين، وقتل جندي، أثناء محاولتهم السيطرة على مبان استراتيجية قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صدهم.