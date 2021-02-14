شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر إعادة العمل بنسبة 10% أقصى تراجع يومي للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماعه المنعقد، يوم الأحد، على إعادة العمل بنسبة 10% المقررة للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم في الأسواق المالية.

ولم يحدد قرار مجلس الوزراء موعد إعادة العمل بالنسبة القصوى للانخفاض اليومي والتي كانت هيئة الأوراق المالية والسلع، قد أصدرت قراراً بشأنها لتعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاَ في مارس/آذار 2020.

وبسبب تداعيات جائحة كورونا على الأسواق العالمية والمحلية، في مارس الماضي، اتخذ القرار بتعديل مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، حيث طبق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس 2020.