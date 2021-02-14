لهذا السبب.. طارق شوقي يجيب: "لماذا يوقع ولي الأمر على إقرار استكمال نجله الدراسة أونلاين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه اتخذ إجراءات فنية دقيقة ضمن إطار آلية أداء عقد الامتحانات، والمراقبة الكافية واللازمة بأقل تواجد من حيث العدد على الأرض.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه تقرر تأديه طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني إعدادي إمتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم واحد، مقارنة بمدة أسبوع والتي كانت الفترة الزمنية المعتادة لعقد الامتحانات قبل جائحة فيروس كورونا.

وأكد أنه سيتم توزيع طلاب كل فصل دراسي في يوم واحد على جميع فصول المدرسة دون غيرهم من المراحل، وذلك لضمان السيطرة على إجراءات التباعد الاجتماعي ولا يتطلب من الطالب الحضور أكثر من ثلاث ساعات.

وحول آليات عقد إمتحانات المرحلة الثانوية، أوضح وزير التعليم، قائلًا: "أولى وثانية ثانوي لديهم مدارس مختلفة ومناهج أكثر دسامة، ومن ثم لا يمكن عقد امتحاناتهم بنفس طريقة سنوات النقل الآخرى، حيث يحتاج كل السنة الأولى من الثانوية 5 أيام لعقد الامتحانات، ومثلهم للصف الثاني الثانوي، وأن يتم عقد الامتحان بالتناوب بينهما بواقع يوم لكل منهما لضمان عدم تجمعهم في وقت واحد".

وشدد "شوقي"، على أن آليات عقد الامتحانات التي وضُعت اليوم تضمن إنقاذ الفصل الدراسي الأول، بأقل قدر من التواجد والحضور والمحافظة على الإجراءات الاحترازية، ويعقبها مرحلة فتح باب الفصل الدراسي الثاني عبر تخيير أولياء الأمور بين الحضور الفعلي أو الدراسة أونلاين، وفي غضون ذلك يتم عقد امتحان شهري يكفي للتقييم دون وجود امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأختتم، أن قرار توقيع ولي الأمر على إقرار يفيد برغبته في إستكمال نجله الدراسة عبر الأونلاين، جاء بعد اقتراح من أحد أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، وذلك لضمان عدم خروج الطلاب من منازلهم بحجة الذهاب للمدرسة ثم حدوث التسريب.