وشاح المؤسس لشخبوط آل نهيان

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وعبر عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وحضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.