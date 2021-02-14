إصابة 7 في تفجير بالصومال

أعلنت الشرطة الصومالية إصابة 7 أشخاص جراء تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، في نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي، في العاصمة مقديشو. وأوضح بيان صادر من قيادة الشرطة، أن سيارة محملة بالمتفجرات عبرت بسرعة نقطة تفتيش أمنية في تقاطع دبكا في شارع مكة المكرمة قبل أن يتم تفجيرها عند نقطة التفتيش الأمنية في تقاطع سيدكا القريب من مبنى البرلمان الصومالي والقصر الرئاسي في مقديشو، بعد إطلاق النار عليها من قبل أجهزة الأمن الصومالية. وأضاف بيان الشرطة أن الهجوم أدى إلى تدمير ثماني سيارات متوقفة وتسع عربات.



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