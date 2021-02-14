تدمير «مسيّرتين» مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مسيرتين مفخختين» أطلقتهما الميليشيات «الحوثية» الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان، أمس: «إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية».

وبعد تكرار محاولات الميليشيات «الحوثية» استهداف مناطق في السعودية، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي أن «تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني».

وأوضح المالكي، في تصريحات تلفزيونية، أن تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران.

إلى ذلك، شدد على أن المدنيين والأعيان المدنية «خط أحمر»، مؤكداً أن «التحالف» سيرد بشكل حازم، وفقاً للقوانين الدولية. وتابع قائلاً: «التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي».

وكشف أن قوات التحالف اعترضت أكثر من 345 صاروخاً باليستيا و515 طائرة مسيرة منذ بدء العمليات في 2015. وأشار إلى مقتل أكثر من 700 حوثي خلال الأربعة أيام الأخيرة، بمواجهات مع الجيش اليمني وبغارات جوية للتحالف.

وأضاف المالكي: «إن الميليشيات الحوثية تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية».

ومن جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار «مفخختين»، بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيات «الحوثي» الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وجدد التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

بدورها، أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها وتنديدها الشديدين بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها الميليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، آخرها محاولتها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة دون طيار «مفخخة»، مشيدة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجددت الأمانة، في بيان لها، تضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات ومن يقف وراءها تقوض أمن واستقرار المنطقة العربية كلها.

إلى ذلك، سقط عشرات القتلى في صفوف «الحوثيين»، في ما أُسر 20 منهم، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، أمس. كما أكدت قوات الجيش الوطني تدمير عدد من الدبابات والآليات التابعة للمليشيات الانقلابية في جبهة نهم.

وأفاد مسؤولان عسكريان على الأقل في قوات الجيش الوطني أنّ الحوثيين دفعوا بـ«أعداد كبيرة» من المقاتلين، وشنّوا هجمات من عدة جهات على مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن «قوات الجيش، مسنودين برجال المقاومة الشعبية، تصدوا لهم، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».