217 خرقاً «حوثياً» للهدنة الأممية جنوب الحديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - الحديدة (وكالات)

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أنها رصدت ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً 217 خرقاً للهدنة الأممية جنوب الحديدة، خلال الساعات الـ12 الماضية. وأفادت في بيان مساء أمس الأول، بأن الخروقات الحوثية البالغ عددها 217 خرقاً شملت عمليات عدائية ضد الأعيان المدنية، ومحاولات تصعيد في محاور عدة بالحديدة.

وأكدت أن الميليشيات شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على الأحياء والقرى السكنية والمزارع في مناطق الحوَك والدريهمي وحيس والتحيتا والحيمة والجبيلة ومدينة الحديدة. ومن بين الخروقات تدمير مسجد القاسمي في حي منظر السكني، إثر قصف حوثي بصواريخ الكاتيوشا، ورصد تحليق 11 طائرة استطلاع حوثية فوق مديرتي حيس والتحيتا.

وأشارت إلى أن القوات المشتركة في حيس كسرت زحفاً نفذته ميليشيات «الحوثي» من اتجاه الجنوب والشمال الشرقي، وكبدت الميليشيات خسائر في صفوف عناصرها.

وفي الدريهمي، تمكنت القوات المشتركة من إخماد تحركات «حوثية» شرق المديرية، بالتزامن مع تدمير أسلحة للميليشيات استهدفت قرى سكنية.

وأكدت أن ثلاثة من مسلحي المليشيات قتلوا، فيما جرح آخرين أثناء محاولتهم التسلل على مواقع القوات المشتركة شرق مركز مدينة التحيتا.

إلى ذلك، جددت وزارة الخارجية اليمنية، مساء أمس الأول، دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة، المُكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار، وذلك بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق لميليشيات «الحوثي».

ووصفت الخارجية اليمنية، في بيان، وضع البعثة الأممية في الحديدة بأنها «أصبحت بحكم الرهينة لدى الميليشيا الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452».

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قرارته ومعاقبة الميليشيات «الحوثية»، التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام، ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.

وأضافت الخارجية اليمنية: «إن التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين، الفارين من بطشها، واستمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أن هذه الميليشيات لا تأبه بالاتفاقات ولا تؤمن بالسلام».

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة للميليشيات «الحوثية» تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة، وسعياً منها للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات وإعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن.