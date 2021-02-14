الانقلابيون يفتعلون أزمة وقود في صنعاء

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن جميع محطات بيع الوقود الرسمية، مبقية على 3 منها فقط، مجبرة بذلك معظم أصحاب السيارات الخاصة والمركبات على إيقاف آلياتهم لعدم تمكنهم من الحصول على الوقود. ونظراً لتلك الإجراءات ارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء إلى نحو 4 أضعاف. كما ضاعفت سيارات الأجرة وحافلات النقل تعريفتها المرورية داخل المدينة.

وعانت صنعاء الشهر الماضي، من أزمة وقود خانقة بعدما أدارت الميليشيات السوق السوداء، ومنعت المحطات من التعبئة. وأوضحت مصادر محلية حينها أن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام، بناء على تعليمات تلقاها ملاك المحطات من قادة الميليشيات، كاشفة أن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها طيلة فترة الأزمة، بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.