السودان: ملاحقة قيادات النظام السابق المتورطين بأعمال عنف

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

تواصل السلطات السودانية ملاحقة قيادات النظام السابق المتورطين في أعمال العنف والتخريب، فيما اعتقلت الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وهو مالك صحيفة الانتباهة، وعرف بمواقفه الداعية لفصل جنوب السودان سابقاً، وكذلك بمواقفه المتشددة تجاه الثورة السودانية والحكومة الانتقالية.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: إنه ما تزال هناك أوامر توقيف بحق العديد من قيادات حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وقالت إنه لا تراجع عن ملاحقة مجرمي النظام البائد، الذين عمدوا لاستغلال المظاهرات السلمية لتقويض الفترة الانتقالية.

فيما أعربت قيادات في قوى الحرية والتغيير عن ارتياحها لقرارات ملاحقة قيادات النظام السابق المتورطين في أعمال العنف والتخريب.

وقال محمد حمد سعيد القيادي بقوى الحرية والتغيير ومقرر تحالف «نداء السودان» لـ«الاتحاد»: إن هذه القرارات مهمة، رغم تأخرها.

وأضاف سعيد: «إن الاحتجاجات وأعمال العنف تراجعت في الولايات عقب قيام السلطات بحملات اعتقال واسعة في صفوف حزب (المؤتمر الوطني) المنحل، الذين أرادوا تقويض المرحلة الانتقالية والانقضاض على الثورة، مستغلين صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن السوداني، التي تسبب فيها نظامهم البائد».