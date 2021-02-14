أنقرة: العثور على جثث 13 تركياً بالعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - إسطنبول (رويترز)

أعلنت أنقرة، أمس، أن قواتها في شمال العراق عثرت على جثث 13 تركياً اختُطفوا وأُعدموا في كهف، متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني بخطفهم وقتلهم. ولم تتضح بعد هوية أصحاب الجثث، وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: «إنه لم يتم الإعلان من قبل عن خطفهم لأسباب أمنية»، مضيفاً: «إن تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة كارا بشمال العراق يوم العاشر من فبراير». وتابع: «أثناء البحث عن كهف تمت السيطرة عليه جرى العثور على جثث 13 من مواطنينا المخطوفين، وبعد المعاينة الأولى تبين أن 12 منهم أصيبوا برصاصات في الرأس، فيما أصيب واحد برصاصة في الكتف».