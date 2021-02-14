تحركات عسكرية في مدن ميانمار الرئيسية

ابوظبي - سيف اليزيد - كاشين (رويترز)

فتحت قوات الأمن في ميانمار النار لتفريق محتجين عند محطة للكهرباء، أمس، وانتشرت عربات مدرعة في المدن الرئيسة، في الوقت الذي يواجه فيه الحكام العسكريون الجدد تاسع يوم من المظاهرات الرافضة للانقلاب، والتي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع.

وانتشرت قوات عند محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية، وهو ما أدى لاندلاع مواجهة مع المتظاهرين، الذين قال بعضهم: إنهم يعتقدون أن الجيش يعتزم قطع الكهرباء. وأطلقت قوات الأمن النار لتفريق المحتجين أمام إحدى المحطات في ميتكيينا عاصمة ولاية كاشين، حسبما أظهرت لقطات حية بثت على «فيسبوك»، ولكن لم يتضح إن كانت القوات تستخدم الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحية.

وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات حية عبر «الإنترنت» ظهرت خلالها عربات مدرعة في العاصمة التجارية يانجون وميتكيينا وسيتوي عاصمة ولاية راخين بحلول المساء، في أول انتشار واسع النطاق لهذه العربات في أنحاء البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير. وحثت السفارة الأميركية في ميانمار مواطنيها على «الاحتماء بأماكن وجودهم»، مشيرة إلى تقارير عن تحركات عسكرية في يانجون. كما نبهت إلى احتمال حدوث انقطاع في الاتصالات خلال الليل بين الواحدة بعد منتصف الليل والتاسعة من صباح اليوم.

وإلى جانب الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء ميانمار يواجه الحكام العسكريون للبلاد إضراباً من موظفي الحكومة، في إطار حركة عصيان مدني للاحتجاج على الانقلاب، الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو تشي.

وتظاهر مئات الآلاف في أنحاء البلاد، بعد ليلة مروعة شكل خلالها السكان دوريات، وألغى الجيش العمل بقوانين تحمي الحريات.

وفي إطار أكبر احتجاجات منذ أكثر من عقد، مر موكب من الدراجات النارية والسيارات في أنحاء العاصمة نايبيداو. وفي بلدة داوي الساحلية في الجنوب الشرقي قرعت فرقة الطبول بينما كانت الحشود تسير تحت أشعة الشمس الحارقة.