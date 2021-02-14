حريق «كارثي» يدمّر مئات صهاريج الوقود بين أفغانستان وإيران

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام قلعة (أ ف ب)

أتى حريق على ما لا يقل عن 500 صهريج نفط وغاز في أفغانستان، في «كارثة» وقعت عند أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران، وخلّفت أضراراً بملايين الدولارات، حسبما أفاد مسؤولون أفغان أمس.

وتمّ إخماد الحريق الضخم، الذي اندلع بعد ظهر أمس الأول، في معبر إسلام قلعة الواقع على بعد 120 كلم من مدينة هرات الأفغانية، بالكامل تقريباً، بينما فتح تحقيق بشأن أسبابه. واستغرقت إخماده 28 ساعة.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهاد، بعدما زار الموقع: «تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت، لكن قد يكون الرقم أكبر».

بدوره، أفاد رئيس غرفة تجارة ولاية هرات يونس قاضي زاده أن لصوصاً توجّهوا إلى المكان عندما اندلع الحريق، حيث سرقوا سلعاً يتم استيرادها وتصديرها عبر الحدود، مؤكداً أن الحريق أتى على 500 صهريج.

وأكد أن «الكارثة كانت أكبر بكثير مما يمكن تخيله، وللأسف، نهب أشخاص غير مسؤولين كمية كبيرة من السلع». وتحدّث قاضي زاده عن تقديرات لـ«خسائر بمليارات الدولارات».

بدوره، ذكر فرهاد أن المحققين يحتاجون لمزيد من الوقت لتحديد حجم الخسائر.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من المكان، وسط سحب كثيفة من الدخان الأسود. وفتحت قوات الأمن النار على مركبة، أمس، وقتلت شخصاً لعدم امتثال السائق لأمر التوقف عند نقطة تفتيش نصبت على عجل لمنع لصوص محتملين. وأفاد مسؤولو الصحة في هرات عن إصابة 20 شخصاً بجروح جراء الحريق. وأدى تضرر خطوط إمداد الطاقة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من هرات.

ومنحت واشنطن كابول استثناءات تسمح لها باستيراد النفط والغاز من إيران، رغم العقوبات الأميركية.