وزراء الداخلية العرب يدعمون أي إجراء تتخذه السعودية لصد اعتداءات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الإعتداءات الإرهابية المتكررة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، من وقت لأخر، ضد المملكة العربية السعودية..



وجددت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها السبت، تضامنها الكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة السعودية لصد تلك الإعتداءات وحماية أراضيها..



وجاء في البيان: "تعبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد، وتنديدها المطلق، بالعمليات الإرهابية المتكررة، والمحاولات الاستفزازية، التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية، من وقت لآخر، إلى استهداف المطارات، والأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، وتهديد طرق الملاحة الدولية.."، مشيرة بهذا الصدد إلى آخر تلك المحاولات، لهذه المليشيات، باستهداف مطار أبها المدني السبت بطائرة بدون طيار (مفخخة).



وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن إدانتها "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي تحاول من خلالها هذه المليشيات استهداف أمن المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية كلها، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الممارسات العدائية والإرهابية الممنهجة لهذه الجماعة، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.."..



وفي الوقت الذي جددت فيه تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية "في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها"، أشادت بالدور الذي تقوم به القوات السعودية وقوات التحالف "للدفاع عن أراضي المملكة، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

