بايدن يدعو إلى التحرك “فورا” للحد من تداول الأسلحة بالولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

في الذكرى الثالثة لحادثة إطلاق نار في معهد بباركلاند في ولاية فلوريدا، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس، الأحد، إلى التحرك “فورا” للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد.

وقال الرئيس الديمقراطي في تصريح خلال ذكرى الهجوم الذي أوقع 17 قتيلا في 14 فبراير 2018، إن “هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعي المقبل” للتحرك.

وأضاف “أدعو الكونغرس اليوم إلى سن إصلاحات سليمة في ما يتعلق بالسلاح”، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين “في كل عمليات البيع”، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.

واعتبر جو بايدن أنه يجب أن “نضع حدا لحصانة مصنعي الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة حرب في شوارعنا”.

وفتح نيكولاس كروز (19 عاما) النار في معهد مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوي جنوب شرق فلوريدا في عيد الحب عام 2018، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة مشرفين قبل أن يتم القبض عليه.

وكان كروز قد طرد من المعهد قبل ذلك بعام “لأسباب تأديبية”، وتمكن من شراء رشاش نصف آلي بشكل قانوني، رغم أن سجله يحوي مشاكل نفسية.

ورغم التعبئة غير المسبوقة لطلبة معهد باركلاند لفرض رقابة أكثر صرامة على بيع الأسلحة، رفض الرئيس السابق، دونالد ترامب، حظر بيع البنادق الهجومية.

وعجزت الإدارات الأميركية المتعاقبة عن احتواء عمليات إطلاق النار الجماعي التي تشهدها المدارس ومراكز التسوق والشركات والمعابد الأميركية بين الفينة والأخرى.