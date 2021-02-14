واشنطن: الشراكة العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، اليوم الأحد، إن واشنطن بعيدة عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها، مضيفة أن الشراكة العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة.

إلى ذلك، أوضحت غريفيث في مقابلة مع قناة العربية أن الولايات المتحدة تتشاور مع الشركاء في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا، مؤكدة أن بلادها تتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيا.

كما أشارت إلى أن مبعوث أميركا لدى اليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسيا، مشددة على أن واشنطن تضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية.

وأكدت الخارجية الأميركية سعي واشنطن لوقف الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران.

وقالت غريفيث “شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة، كما جددت التأكيد على دعم بلادها للسعودية في الدفاع عن أراضيها.