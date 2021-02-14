الأمن السعودي يلقي القبض على عصابة لتهريب الأموال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 8:45 مساءً

أعلنت السلطات الأمنية بالسعودية، الأحد، الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النيابة العامة قولها في بيان، إن “مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.860.000 ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلوغراما”.

وأضافت أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدرت بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاما، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.020.690 ريالا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وشددت النيابة العامة أنها “لن تألو جهدًا في إنفاذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها”.