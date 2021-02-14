بعد برمجة مباراة كايزر الجنوب إفريقي بالقاهرة.. الوداد “يشكر” جامعة لقجع والاتحاد المصري

جدة - عبدالحي حسين - أعلن نادي الوداد الرياضي مساء اليوم السبت، أنه تقرر إجراء المباراة التي ستجمع الوداد وكايزر شيفس الجنوب إفريقي بملعب السلام بالقاهرة.

وتوجهت إدارة الوداد الرياضي بالشكر الجزيل لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي لم يدخر جهدا في سبيل إيجاد ملعب محايد بإمكانه احتضان المباراة، بعدما كثف من اتصالاته، رغم أن الاتحاد الإفريقي أمهل الجامعة 24 ساعة فقط لتحديد مكان إجراءالمباراة..

وتابعون الوداد في بلاغ له “نتوجه بالشكر كذلك لوزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري الذين قبلا مشكورين احتضان هذه المباراة، وان هذا ليس بغريب على الأشقاء في مصر الذين تربطنا بهم علاقات أخوية وودية.