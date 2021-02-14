مصر “توافق” علی برمجة مباراة الوداد وكايزرشيفس بملعب السلام بالقاهرة

جدة - عبدالحي حسين - وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها المصرية تؤكد فيها استعدادها لاستضافة مباراة الوداد وكايزرشيفس الجنوب إفريقي برسم الجولة الأولى من دوري أبطال افريقيا بملعب السلام بالقاهرة يوم 19 فبراير 2021.

وكشف بلاغ لجامعة الكرة أن الحل جاء بعد اتصالات مكثفة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رغم المدة القصيرة التي حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم لبرمجة مباراة الوداد القارية.

وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي لم يتوان في الترحيب باستضافة المباراة تماشيا مع العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الطرفين وباقي الاتحادات الإفريقية.