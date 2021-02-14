حفل عقد قران بالقصر…الملك محمد السادس يبارك زواج ابنة شقيقته

جدة - عبدالحي حسين - أعلن القصر الملكي اليوم الأحد، عن زواج ابنة الأميرة للا أسماء، في إطار خاص بالقصر، فرضته تدابير الجائحة.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الأحد، أنه “بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء”.

وقالت الوزارة، إن كريمة الأميرة، عقد قرانها بالشباب علي الحاجي، كما أنه احتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص.