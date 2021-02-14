في ذكرى "عيد الحب" الدامي.. بايدن لن ينتظر مذبحة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس، إلى التحرك "فورا" للحد من تداول الأسلحة النارية في الذكرى الثالثة لمذبحة دامية في فلوريدا.

وقال الرئيس الديمقراطي، اليوم الأحد، في تصريح خلال ذكرى الهجوم الذي أوقع 17 قتيلا في 14 فبراير/شباط 2018، إنّ "هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعي القادم" للتحرك.



وأضاف "أدعو الكونجرس اليوم إلى سن إصلاحات سليمة فيما يتعلق بالسلاح"، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين "في كل عمليات البيع"، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.

واعتبر جو بايدن أنه يجب أن "نضع حدا لحصانة مصنّعي الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة حرب في شوارعنا".

وفتح نيكولاس كروز البالغ 19 عاما النار في معهد مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوي جنوب شرق فلوريدا في عيد الحب عام 2018، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة مشرفين قبل أن يتم القبض عليه.



وكان كروز قد طرد من المعهد قبل ذلك بعام "لأسباب تأديبية"، وتمكن من شراء رشاش نصف آلي بشكل قانوني رغم أن سجله يحوي مشاكل نفسية.

ورغم التعبئة غير المسبوقة لطلبة معهد باركلاند لفرض رقابة أكثر صرامة على بيع الأسلحة، رفض الرئيس دونالد ترامب حظر بيع البنادق الهجومية.

وعجزت الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن احتواء عمليات إطلاق النار الجماعي التي تشهدها المدارس ومراكز التسوق والشركات والمعابد الأميركية بين الفينة والأخرى.