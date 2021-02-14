خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أوكرانيا في واحة الكرامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم الأحد واحة الكرامة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها للدولة حاليا، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.



واستعرض لدى وصوله مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قام بها زيلينسكي في مختلف أنحاء الواحة شرحا وافيا عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.