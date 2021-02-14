صربيا تسلم نحو 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا إلى مقدونيا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سلّمت صربيا نحو 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا إلى مقدونيا الشمالية، الأحد، مما سمح لها بإطلاق حملة التطعيم بانتظار وصول طلبيتها.



وتفتخر صربيا بأن اللقاحات، التي أعطتها بين سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، تشكل أعلى نسبة تطعيم في أوروبا القارية، والثانية في الدول الأوروبية، بعد المملكة المتحدة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زاييف للصحفيين خلال تسلم لقاحات في مركز تابانوفتشي الحدودي: "إنه عمل تضامني هائل من الشعب الصربي للشعب المقدوني".

وأوضح زاييف أن هذه الدفعة الأولى المكونة من 4680 جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك الأمريكي الألماني هي جزء من تبرع يبلغ 8 آلاف جرعة، و"بانتظار وصول اللقاحات التي طلبناها".

تعتمد مقدونيا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، بشكل رئيسي على تلقي اللقاح عبر برنامج "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة وبرنامج الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل عدم وصول اللقاحات، التي أعلن البرنامج أنه سيسلمها في مارس/آذار، وقعت سكوبيي في 8 فبراير/شباط اتفاقية مع شركة "سينوفارم" الصينية لتسليم 200 ألف جرعة من لقاحها في نهاية فبراير/شباط.

وسجل هذا البلد الصغير نحو 97 ألف إصابة بالفيروس و3 آلاف حالة وفاة، ما يعد من أعلى معدلات الوفيات في العالم.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش خلال الاحتفال: "أنا سعيد لأن مواطني مقدونيا الشمالية سيتمكنون من بدء التطعيم، ويسعدني أن أكون قادراً على مساعدة أشقائنا وأصدقائنا".

تبدأ حملة التطعيم، الأربعاء، في مقدونيا الشمالية، وستخصص أولى الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأكثر عرضة للفيروس، وفقاً لوزارة الصحة المقدونية.

وأوضح الرئيس الصربي، الأحد، أن بلاده التي بدأت حملة تطعيم سكانها في 24 ديسمبر/كانون الأول قبل فترة وجيزة من الاتحاد الأوروبي، أعطت اللقاح حتى الآن لـ635 ألف شخص، وحصل 205 آلاف منهم على الجرعة الثانية.

واستلمت صربيا حتى الآن ما يقرب من مليوني جرعة من اللقاحات، بينها 1.5 مليون من اللقاح الصيني، إضافة إلى لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"سبوتنيك-في".

ومن المتوقع وصول 150 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي إلى البلاد في الأيام المقبلة، وفقاً لفوتشيتش.