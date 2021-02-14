تركيا تعثر على جثث 13 مدنيا مخطوفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، العثور على جثث 13 مدنيا كانوا مخطوفين لدى منظمة «حزب العمال الكردستاني» شمال العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول «عندما اقتحمنا مغارات المنظمة الإرهابية عثرنا على جثث 13 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقا»، وأردف أن «الإرهابي المسؤول عن إحدى المغارات أقدم على قتل المدنيين الـ13 عندما اقتربت القوات التركية».

ولفتت وكالة «بلومبيرج» للأنباء إلى أن هذا الإعلان قد يخدم حملة أنقرة المطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد في الجارة سوريا، موضحة أن العملية هي الأكثر دموية التي تنفذها المنظمة الكردية منذ سنوات.

ودعم هذا التوجه تغريدة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الذي انتقد صمت العالم على اعتداءات المسلحين الأكراد ضد المدنيين. وقال في هذا الخصوص «هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة».

وأعلن أكار في الوقت نفسه انتهاء عملية «مخلب النسر2-» في منطقة غارا شمال العراق، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول خلال زيارة قام بها أمس لمركز إدارة العملية، مع عدد من القادة العسكريين، «إن العملية أسفرت عن «تحييد» 50 من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني، بينهم اثنان تم القبض عليهما، وتطهير معظم منطقة غارا».

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعا للمنظمة، ولقي 3 من عناصر الجيش التركي حتفهم وأصيب 3 آخرون.

وبدأت القوات التركية العملية الأربعاء الماضي.