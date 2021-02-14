طهران: لن نغادر سوريا

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وحذر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي أمس من أن إسرائيل ستواجه ردا حاسما تندم عليه في حال تجاوزت الخطوط الحمراء، مؤكدا أن وجود إيران في سوريا هو وجود استشاري، وسيستمر طالما رغبت الحكومة والشعب السوري.وحول خروج إيران من سوريا، قال الدبلوماسي البارز «إيران لم تتسلم أي رسالة (تطالب) بخروج قواتها من سوريا، نحن متواجدون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، وسوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية».
وتابع أصغر حاجي «الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية»، مؤكدا أن المناطق السورية لا بد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها.
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