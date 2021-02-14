مناورات إيرانية على حدود العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران أن قوات الجيش الموجودة في هذه المنطقة لإجراء مناورات في الشريط الحدودي للمدينة المتاخمة للعراق. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن مراد علي تاتار القول إن «المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة الموجودة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها». وتثير المناورات المشتركة على الحدود بين إيران والعراق جدلا واسعا في ظل الاستفزاز الذي يشكله النشاط الإيراني المريب في المنطقة، والدعم المستمر للميليشيات الإرهابية في دول المنطقة. وتثير المناورات المشتركة على الحدود بين إيران والعراق جدلا واسعا في ظل الاستفزاز الذي يشكله النشاط الإيراني المريب في المنطقة، والدعم المستمر للميليشيات الإرهابية في دول المنطقة.

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