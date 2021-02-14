شكرا لقرائتكم خبر باباجان: سرقنا النوم من أعين إردوغان وحزبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان إلى تغيير نظام بلاده الذي يقوده الرئيس رجب طيب إردوغان، وشدد على ضرورة الانتقال إلى نظام برلماني.

وكشف أن المعارضة التركية تدرس تسمية مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توفير انتقال برلماني، مشيرا إلى أنه يعد دعوة إردوغان لوضع دستور جديد غير واقعية.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (زمان) التركية، إن حزبه لا يخاف من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بل على العكس من ذلك، فإن حزب العدالة والتنمية يخاف من الديمقراطية والتقدم، وتابع «العدالة والتنمية يراقبوننا عن كثب، ونعتقد أننا سرقنا النوم من أعينهم».

وأضاف: تشهد تركيا في الوقت الحالي ثغرات خطيرة، لكن في المستقبل عندما تكون الظروف على الأرض أكثر ملاءمة، سيتم مناقشة البنود الأربعة الأولى في الدستور، مذكرا بأن لديهم أيضا اقتراح تعديل دستوري، أكد باباجان أن هذه ليست محاولة لوضع دستور جديد.

وأضاف باباجان أن «العقلية التي تحكم تركيا في الوقت الحالي هي عقلية خاطئة، عقلية لا تؤمن باستقلال القضاء، وبالتالي ماذا سيفرق إذا تم تطبيق نظام برلماني أم رئاسي مع هذه العقلية؟».

وأشار إلى أنه ينبغي عليهم أن يروا خطوات ملموسة حتى يتأكدوا من أن الحكومة لديها رغبة في تطبيق الديمقراطية، وذكر أنه في هذا السياق يجب أن يتوقف الرئيس إردوغان فورا عن التدخل في القضاء والصحافة، وقال إنه ذلك سيكون اختبارا لصدق الحكومة.

وحول السيطرة على وسائل الإعلام، قال باباجان مستنكرا كيف يمكنك استخدام الأموال التي تحصل عليها من الـ84 مليون مواطن لتمويل التلفزيون التركي في نشر أخبار حزب واحد فقط؟.

واستنكر باباجان تصريحات سابقة لإردوغان زعم فيها أن حزبه هو العمود الفقري للسياسة في تركيا، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية بات في الآونة الأخيرة يعتمد على تسييس الدولة، فموظفو الدولة أصبحوا تابعين للحزب فقط.

وكان الرئيس إردوغان أبدى معارضته عقد انتخابات مبكرة في تركيا، وقال إنها ستعقد في موعدها في يونيو 2023.