لبنانيون يحيون ذكرى الحريري بعد 16 عاما من اغتياله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحيا لبنانيون أمس الذكرى الـ 16 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين بإضاءة الشعلة وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

ووصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ترافقه النائبة بهية الحريري وعمه شفيق إلى ضريح رفيق الحريري، حيث قرؤوا الفاتحة على روحه وأرواح رفاقه، حسبما أفادت (الوكالة الوطنية للإعلام)

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بيانا تأبينيا، عبر فيه عن افتقاد لبنان لرفيق الحريري، بما كان يمثله من حضور وتأثير وإمكانات وظفها في خدمة لبنان.

وأضاف دياب «سيبقى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذاكرة اللبنانيين وفي الوطن الذي أحبه، كما أن البصمات التي تركها ستبقى حاضرة في تاريخ لبنان».

وجرى إضاءة الشعلة في مكان اغتيال رفيق الحريري في السان جورج بحضور رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وأدى أفراد من كشافة لبنان المستقبل التحية في المناسبة.

واعتبر عيتاتي أنه في مثل هذه اللحظة حاول المجرمون تغيير وجه لبنان باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن مسيرة الانماء مستمرة.

وأضاف «عزيمة اللبنانيين لن تستكين حتى نبني وطنا يليق بهم كما أراده الرئيس رفيق الحريري، وأعان الله الرئيس سعد الحريري في مهمته الصعبة».

بدورها ذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الحكم الصادر بقضية اغتيال الحريري خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للبنان.

وكان الحريري قتل في تفجير استهدف موكبه في 14 فبراير 2005 في بيروت.