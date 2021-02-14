شكرا لقرائتكم خبر أمريكيون: 5 حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند) عن 5 حلول مقترحة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال دراسة مطولة في نحو 180 صفحة.

وقام باحثو راند بمقابلات مكثفة في المنطقة لجمع بيانات كمية ونوعية بشأن إمكانية النجاح بالنسبة لخمسة بدائل، هي: الوضع الراهن، وحل الدولتين، والكونفدرالية، والضم، وحل الدولة الواحدة، وشملت الدراسة التعرف على آراء مفصلة لأكثر من 270 شخصا من فلسطينيي الضفة الغربية، وفلسطينيي غزة، واليهود الإسرائيليين، والعرب الإسرائيليين، في الفترة ما بين يوليو 2018 ومايو 2019.

ووفقا للدراسة فإن أول هذه البدائل هو استمرار الوضع الراهن الذي ظهر في أعقاب اتفاقات أوسلو عام 1993، وهي مجموعة من الاتفاقات التاريخية التي بدأت عملية سلام بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

والبديل الثاني هو حل الدولتين، وهو البديل المفضل لدى المجتمع الدولي منذ عقود. ويشمل هذا الحل إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتكون الحدود على أساس حدود ما قبل 1967 مع تبادل للأراضي لتعويض أراضي الضفة الغربية التي ستحول لإسرائيل للحد من إزالة المستوطنات.

والبديل الثالث الخاص بالكونفدرالية يكون هناك بمقتضاه دولتان (إسرائيل وفلسطين) أو ثلاث دول إسرائيل والضفة الغربية وغزة مستقلة وذات سيادة تتعاون فيما بينها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك عن طريق حكومة فيدرالية، أما البديل الرابع وهو الضم تقوم إسرائيل بمقتضاه بضم بعض الأجزاء من الأراضي التي استولت عليها أثناء حرب 1967، مما يزيد من حجم أراضي إسرائيل، وفي ظل هذا البديل يحتفظ الفلسطينيون بحكم ذاتي مثل الوضع الراهن حيث تكون لهم السلطة على القضايا المحلية والأمن الداخلي.

ويقضي البديل الخامس الخاص بالدولة الواحدة بأن تكون هناك دولة واحدة تضم كل أو معظم الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.