مقتل 3 نساء برصاص الإرهابيين في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الشرطة الصومالية أمس، «إن مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون إسلاميون قتلوا بالرصاص ثلاث نساء، اثنتين منهن حاملان، في العاصمة الصومالية مقديشو».

وقال مسؤول الشرطة «إن ملثمين أطلقوا الرصاص على مجموعة من خمس نساء في حي دنييلي في مقديشو، واللاتي كن يعملن جميعا كعاملات نظافة في وزارة الدفاع وكن في طريقهن إلى العمل».

ونجت اثنتان من الضحايا لكنهما أصيبتا بجروح خطيرة، بحسب مسؤول الشرطة، وتقاتل الجماعة الإرهابية، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، من أجل السيادة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي منذ سنوات.