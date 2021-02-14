الحوثيون يهدمون أقدم مساجد صنعاء التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية في جريمة هدم مسجد النهرين التاريخي وتسويته بالأرض، بوصفه أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة صنعاء القديمة المسجلة في قائمة التراث العالمي، وتم بناؤه على يد أحد الصحابة في القرن الأول الهجري وتوسعته في القرنين الحادي عشر والثالث عشر.

وقال في تغريدة على تويتر نهيب بالمنظمات الدولية المهتمة بالآثار وعلى رأسها منظمة اليونسكو والأليسكو ومركز الأبحاث الأثرية إدانة هذه الجريمة التي لا يمكن أن تقترفها إلا جماعة إرهابية متطرفة لا تعتد بهوية اليمن الثقافية، ولا تحترم القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تجرم بشدة هذه الأعمال الرعناء.

ولفت وزير الإعلام والثقافة والسياحة إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي من تدمير للمواقع الأثرية، ومنها مسجد النهرين الذي هدمته وسوته بالأرض والعبث بمواد بنائه وأحجاره التي لا تقدر بثمن، غير عابئة بكونه أحد أقدم المساجد الأثرية في العالم، حيث يزيد عمره عن ألف وثلاثمائة عام.

ووصفت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها وضع البعثة الأممية في الحديدة بأنها «أصبحت بحكم الرهينة لدى الميليشيات الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452»، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قرارته ومعاقبة الميليشيات الحوثية التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.

وأضافت الخارجية اليمنية أن «التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين الفارين من بطشها واستمرار استهداف الأراضي السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أن هذه الميليشيات لا تأبه بالاتفاقات ولا تؤمن بالسلام».

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أنها رصدت ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا 217 خرقا للهدنة الأممية جنوب الحديدة، خلال الـ12 ساعة الماضية، شملت عمليات عدائية ضد الأعيان المدنية ومحاولات تصعيد في محاور عدة بالحديدة.

وأكد مصدر ميداني سيطرة قوات الجيش المسنودة بالقبائل وبغطاء لمقاتلات التحالف العربي على سلسلة جبال «الكسارة» في جبهة هيلان بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، بعد هجوم معاكس على مواقع ميليشيات الحوثي، وتواصل تقدمها في ميسرة جبهة صرواح، وفرضت سيطرتها الكاملة على التلال الواقعة جنوب تلة الصديق، كما سيطرت على تلة الزبير وتوغلت في وادي كوفل على بعد 6 كلم من معسكر كوفل الاستراتيجي.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على طرق الإمداد في جبهات غرب مأرب بالكامل وباتت تتحكم بالعمليات القتالية في جبهات صرواح والمخدرة وهيلان والمشجح.

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