شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تفوز بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

فازت بلدية دبي بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، عن مبادرة «فعاليات المسؤولية المجتمعية في مجال الاستدامة البيئية للقطاع التعليمي»، في الدورة الثالثة والعشرين للجائزة.

وتدعم المبادرة الفائزة منظومة التعليم البيئي ونشر المعرفة المستدامة في دولة الإمارات، وتستهدف غرس ثقافة الحفاظ على البيئة وإعداد أجيال المستقبل على أعلى درجات الوعي بالتحديات والقضايا البيئية.

وتساهم بلدية دبي من خلال فعالياتها المجتمعية المشتركة وبرامجها التوعوية الشاملة الموجهة لكل شرائح المجتمع، في تحقيق المؤشرات الوطنية والأهداف والمحاور الاستراتيجية للوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف أفضل الدول، وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، لا سيما مجال البيئة والحفاظ عليها، ودعم رؤيتها الطموحة في جعل إمارة دبي مدينة سعيدة ومستدامة، إذ تُعد مبادرات المسؤولية المجتمعية وبرامج التوعية للقطاع التعليمي الذي تتبنى تنفيذه بلدية دبي من أهم البرامج المستدامة في مجال حماية البيئة، انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز التواصل المجتمعي الفعّال بين مختلف المؤسسات والمجتمع المحلي.