«مورو» يعزز النمو الرقمي لـ«الإمارات دبي الوطني»

دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)؛ إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن «ديوا الرقمية»، عن إبرام شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع شركة أڤايا؛ لتعزيز النمو الرقمي للبنك؛ من خلال تزويده بمنصة «مورو كونكت» متعددة القنوات، والقائمة على الخدمات السحابية.

وتوفر منصة «مورو كونكت»، المعتمدة على تقنيات الخدمات السحابية لشركة أڤايا ون كلاود (Avaya OneCloud)، الخدمة السحابية لمراكز الاتصال والاتصالات الموحدة كخدمات متاحة (CCaaS)، ما سيعزز ربحية البنك وقدرته التنافسية، إضافة إلى إثراء تجربة المتعاملين؛ من خلال تكامل النظم الأساسية لخدمتهم.

واستقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من بنك الإمارات دبي الوطني، برئاسة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في مقر شركة «مورو»، بحضور عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وميغيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في المجموعة، وإبراهيم سويدان رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة، إضافة إلى نضال أبو لطيف، رئيس أڤايا العالمية، وفادي هاني، نائب رئيس أعمال الشركة للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا. وقد حضر الاجتماع: المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»؛ ومطر المهيري، عضو مجلس إدارة «مورو»، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»؛ والدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي و«مورو».

وقال سعيد محمد الطاير: «تعمل شركة «مورو» على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي في ريادة قطاع الحلول الرقمية والذكية في العالم. وبوصفنا مركزاً رائداً للبيانات، يتجلى هدفنا الرئيسي في تعزيز وتسهيل الوصول إلى البيانات، بما يتماشى مع مبادرة دبيX 10، ومئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للحلول الرقمية المتقدمة».

وأضاف الطاير: «تتيح الشراكة لبنك الإمارات دبي الوطني مرونة أكبر، بما يمكنه من الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال المتغيرة، وتحسين تجربة المتعاملين، وإدارة التكاليف بشكل أكثر فاعلية. ونحن على ثقة من أن استخدام أحدث التقنيات سيسهم في تسريع تحقيق البنك لأهدافه ومساعدته على تنفيذ رؤية دبي 2021 لتحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة في العالم».

وخلال الزيارة، استعرض محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو» مختلف الخدمات الرئيسية للمركز، والتي تشمل خدمات الاستضافة السحابية والأمن السيبراني والخدمات والحلول الرقمية والخدمات المدارة والمهنية. إضافة إلى ذلك، تعرّف الوفد إلى الخدمات التي يقدمها مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية التابع لشركة مورو.

ومن جهته، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه الشراكة حقيقة أن الشركات في المنطقة تتطلع إلى الحلول المبتكرة؛ لتعزيز ميزاتها التنافسية في المشهد الرقمي الحالي. وبوصفه مؤسسة رائدة، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني بشكل متواصل لتوفير أفضل الخدمات لمتعامليه. وفي هذا السياق، تسهم هذه الشراكة مع «مورو» في دعم طموحاتنا من خلال توسيع نطاق عملنا عبر القنوات الرقمية، وتعزيز فاعلية العمليات واعتماد منصة متطورة متعددة القنوات».

بدوره، قال نضال أبو لطيف، رئيس أڤايا العالمية: نتفهم في أڤايا متطلبات التحول الرقمي السريع ومدى أهمية أن يظل عملاؤنا في المقدمة. ولتمكين بنك الإمارات دبي الوطني - الذي تربطنا به شراكة تقنية واستراتيجية – أقمنا شراكة مع شركة مورو لتلبية احتياجات التحول الرقمي للبنك. وستمنح منصة مورو كونكت، البنك، المرونة الكاملة لتوسيع نطاق خدماته.