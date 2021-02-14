شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بمجلس النواب توافق على بيان وزير الموارد المائية والرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على بيان وزير الموارد المائية والرى الذى ألقاه أمام البرلمان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وأكد النائب هشام الحصرى، فى بداية الاجتماع، على أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليا فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد بشان نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التى تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مؤكدا ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الرى وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه

ووجه الحصرى، الشكر للقيادة السياسية على المشروع القومى لتبطين الترع، مشيدا بالإسراع فى معدلات تنفيذه.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مؤكدا فى بداية حديثه على أن "سد النهضة من أهم التحديات التى تواجه البلاد، فى ظل اعتمادنا بنسبة 97 فى المائة على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا".

وتابع الوزير: "لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين"، مستطردا: "أيضا نواجه تحدى ثان، يتعلق بالتغييرات المناخية، فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا".

واستكمل وزير الرى والموارد المائية: "أيضا هناك تغيير فى توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم".

وأضاف، "أيضا من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب".