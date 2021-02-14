شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لـ"النواب ": الدولة تنفذ خطة بـ 900 مليار جنيه لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الموارد المائية والرى الذى ألقاه أمام المجلس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وأكد النائب هشام الحصرى، في بداية الاجتماع، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين ، خاصة فيما يتعلق بالترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مؤكدا على ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الرى وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه ، موجها الشكر للقيادة السياسية، على المشروع القومى لتبطين الترع، مشيدا بالإسراع في معدلات تنفيذه.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدا في بداية حديثه أن "سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتماد مصر بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا مضيفا "لم نصل حتى الآن الى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين" .

وقال عبد العاطى ، نواجه تحدى ثان، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا ، وهناك أيضا تغيير في توزيع المطر ، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم".

وأضاف وزير الرى ، الزيادة السكانية من أهم التحديات، نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب ، لذلك جمعنا تلك التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، بتكلفة 900 مليار جنيه حتى 2037، تتضمن مشروعات رى حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات".

وأوضح، "رغم أن الرؤية والاستراتيجية، تشير إليى إنفاق لـ 900 مليار على 20 سنة، إلا أنه حتى الآن تم إنفاق 200 مليار ، ونحاول الإسراع لاستباق الزيادة السكانية ، وتم تأسيس قاعدة بيانات، حصرنا فيها أملاك الرى والمعدات والتعديات والمخالفات، وماتم تنفيذه في مشروع تبطين الترع، ما أدى الى زيادة الحوكمة ، وهو ما يوفر لنا نحو مليار جنيه في استخدام قطع الغيار الموجودة بالمخازن".

ومن جانبه عقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على حديث الوزير، موجها سؤال له، حول مدى استعداد الوزارة لكل السيناريوهات بشأن سد النهضة، وذلك بهدف طمأنة المواطنين ، فيما أجاب الوزير، قائلا: "مش هنستنى المشكلة تحصل، فهناك جهود متوازية لمختلف قطاعات الدولة، للحفاظ على الأمن القومى لمصر .