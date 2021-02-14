شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بالنواب تطالب بحل مشكلات المنطقة الصناعية الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أزمة كبيرة بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تخصيص 352 مصنعا بالمنطقة الصناعية فى الفترة الماضية ، وحاليا لا يعمل من هذه المصانع، سوي 70 مصنعا ، مشيرا خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، الى أنه : "تم شراء متر الأرض فى هذه المصانع بثلاث جنيهات، وتم تسقيع الأراضي والآن بيبيعوا بآلاف الجنيهات" - على حد وصفه - فيما عقب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مطالبا بضرورة تقديم طلب إحاطة بهذا الأمر، وسرعة مناقشته.

وأشاررئيس اللجنة ،إلي أنه من المفروض أن دور اللجان في مجلس النواب، حل هذه المشاكل وإيجاد آلية لتنفيذ هذا الكلام الصعب، مشددا على ضرورة وضع خطة بالصناعات المطلوبة، قائلا " ليس من المعقول أن مصنعا هيصنع بمزاجه، وكده مش هنتقدم ، ولابد أن استراتيجية الدولة تساهم فيها جميع الوزارات".