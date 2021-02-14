شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد النائب بالشيوخ يكشف سبب استدعاء الحكومة للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلسي الشيوخ والنواب غرفتي تشريعيتين مهمتين، ولكل منها اختصاصها الذي حدده الدستور والقانون.

أضاف فريد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان وافق على أن يقوم مجلس الشيوخ باستدعاء الحكومة، موضحا أن اللجنة العامة للشيوخ تريد استدعاء الحكومة لسماعها في بعض الأمور.

وأوضح محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، أن استدعاء الحكومة ليس من باب الرقابة ولكن الاستماع لهم من أجل أن تكون وجهة النظر التي تصدر من الشيوخ صائبة وعن فهم بالواقع، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.