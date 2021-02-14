شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا المالية والزراعة فى مجلس النواب لحل مشكلة العمالة المؤقتة بالزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مساء اليوم ، اجتماعا لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، ويشارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكان عددا من أعضاء مجلس النواب ، طالبوا بحل مشكلة عمال التشجير، بتثبيتهم أو عمل عقود دائمة لهم وتحسين أجورهم، لتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة ، وهو ما تبحثه لجنة القوي العاملة مع وزيري المالية والزراعة واستصلاح الأراضي ,