شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطلق برنامجا جديدا بعنوان "نواب بتفيد مكاتب نواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجا جديدا تحت مسمى "نواب بتفيد مكاتب نواب"، يأتى ذلك انطلاقا من شعار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "سياسة بمفهوم جديد".

يتضمن التدريب عدة أهداف يأتى من أهمها تدريب مساعدى أعضاء مجلس النواب والشيوخ على التعامل مع خدمات المواطنين وكيفية مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك نقل خبرات سياسية متنوعة.

يذكر أن القائمين على العملية التدريبية كانوا كل من النائب احمد زيدان ومؤمن سيد، كما أن ردود فعل المتدربين كانت إيجابية وناشدوا القائمين على عملية التدريب بضرورة استمرار مثل تلك الأنواع من التدريبات والتى تمكنهم من التعامل مع الشارع المصرى بشكل متميز يليق باسم التنسيقية وأعضاءها.