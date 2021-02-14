شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية المحلية تستعرض خطة تدريب القيادات والعاملين بالإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

واستعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، خطة التحول إلي أكاديمية سقارة للتدريب، وتشمل مركز تدريب الإدارة المحلية، مركز استشارات تدريبية وجودة واعتماد، مركز تعليم مهني فوق الجامعي، مركز تدريب الكتروني وتعليم عن بعد، ومركز تمكين الكوادر المدربة في المحافظات، مركز الدراسات والبحوث والاستشارات لتطوير الإدارة المحلية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، نظمت دورة تدريبية لقيادات الوزارة فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإدارى للدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمى للحكومة المصرية وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن الدورة التدريبية تهدف إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن و بجودة أعلى وفى وقت أقل، حيث أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على أهمية ملف التحول الرقمى وتصميم بيئة الاعمال للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات خاصة وأن مصر الرقمية هى رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، مؤكداً أن هدف الوزارة دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة فى إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى.