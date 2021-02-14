حقيقة وفاة مسنّيْن إثر تلقيهما اللقاح ضد كوفيد-19..مديرية الصحة بفاس مكناس توضح

جدة - عبدالحي حسين - نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد، إشاعة وفاة شخصين مسنين لقيا حتفهما إثر تلقيهما اللقاح ضد كوفيد-19، وذلك بعدما راجت بقوة على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأفادت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أن هذا الخبر عار من الصحة و أن المستفيدين من اللقاح على اختلاف فئاتهم يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدة أن أطر نظام اليقظة اللقاحية يواكبون عملية التلقيح ولم يسجلوا أية أعراض مقلقة باستثناء بعض الأعراض الجانبية الطفيفة كاحمرار أو طفح جلدي أو حمى خفيفة.

وأضافت المديرية في بلاغها أن اللقاح و على غرار جميع الأدوية و المنتجات الصحية، يمكن أن يسبب لقاح فيروس كورونا أثارا جانبية خفيفة لدى بعض الأشخاص.

وشجبت المديرية الجهوية للصحة، نشر الإشاعات وحذرت من كل مامن شأنه أن يعيق جهود البلاد و كل المتدخلين في مكافحة جائحة كوفيد-19، كما أهابت بالمواطنات و المواطنين الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة و الانخراط المسؤول في هاته المرحلة الحاسمة.