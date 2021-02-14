كأس “الكاف”.. الرجاء ينتصر علی المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32

جدة - عبدالحي حسين - حقق فريق الرجاء الرياضي نتيجة الفوز علی ضيفه بهدف دون مقابل لحساب ذهاب دور الـ 32 لمسابقة كأس “الكاف”.

وسجل هدف الفوز للرجاء المهاجم بنحليب خلال الشوط الأول من المواجهة، التي خاضها ممثل كرة القدم الوطنية محروما من خدمات لاعبه محسن متولي،الذي تعرض لكدمات بسيطة في العضلات الوربية للقفص الصدري نتيجة سقوطه أثناء الحصة التدريبية لوتعرض متولي، وفق بلاغ الرجاء، لكدمات بسيطة في العضلات الوربية للقفص الصدري نتيجة سقوطه أثناء الحصة التدريبية، لأمس السبت.

وأكد التشخيص والفحص، يٶكد البلاغ، عدم تعرض متولي لكسر علی مستوی الأضلاع، وأنه سيخضع للعلاج.

ويخوض الرجاء مباراة العودة يوم الأحد القادم بعدما حكمت عليه الهزيمة أمام ممثل الكرة السنغالية تونغيت بالمواصلة في كأس “الكاف”.