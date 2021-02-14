التوزيع الجغرافي للإصابات الـ339 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ339 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 128 حالة جديدة، منها 98 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 54 حالة، منها 20 حالة بوجدة-أنجاد.

بجهة الشمال سجلت 35 حالة، منها 13 حالة بتطوان.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 32 حالة، منها 8 بالخميسات.

وسجلت 18حالة بجهة مراكش آسفي، منها 17 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة سجلت 31 حالة، و6 حالات بجهة فاس مكناس، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 6 حالات.

وسجلت 5 حالات بالداخلة وادي الذهب، ثم 2 حالات بجهة درعة تافلالت، و3حالات بجهة بني ملال خنيفرة، و19 الحالة بجهة كلميم واد نون.

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