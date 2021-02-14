فعاليات نقابية وسياسية تدعو المغاربة إلى خطوة رمزية حدادا على ضحايا معمل طنجة

جدة - عبدالحي حسين - دعت الجبهة الاجتماعية المغربية المغاربةَ إلى إطفاء إنارة منازلهم، يوم غد الاثنين، حدادا على ضحايا معمل طنجة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم نقابات، وجمعيات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحادات عمالية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب، وجمعيات أخرى، ان هذه المبادرة، تأتي حدادا على وفاة عاملات، وعمال في مدينة طنجة “راحوا ضحايا الفساد، والاستبداد المستشري في بلادنا”، وتضامنا مع “عائلاتهن، وعائلاتهم، ومع الطبقة العاملة عموما”.

يذكر أن مدينة طنجة عاشت، يوم الاثنين 8 فبراير الجاري، فاجعة صادمة، لقي فيها نحو 28 عاملا، وعاملة نحبهم غرقا في سيول الأمطار، التي غمرت وحدة صناعية، كائنة في قبو تحت أرضي.