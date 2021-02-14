الأمن يكشف هوية المشتبه فيه بتخريب حافلة جديدة بالدار البيضاء..قاصر بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير

جدة - عبدالحي حسين - قالت المصالح الأمنية بولاية الأمن في الدار البيضاء، إنها “تفاعلت، بسرعة وجدية، مع صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض حافلة للنقل العمومي لخسائر مادية بعد رشق إحدى واقياتها الزجاجية باستعمال قطعة إسمنتية، وفتحت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها منطقة أمن بنمسيك بنفس المدينة”.

وذكر بلاغ لولاية الأمن، أن “مصالح الأمن بالدار البيضاء كانت قد توصلت صباح أمس السبت 13 فبراير الجاري، بإشعار حول تعرض حافلة للنقل الحضري تربط بين منطقتي التشارك وحي الألفة بمدينة الدار البيضاء للرشق بالحجارة وتكسير واقيتها الزحاجية، وهو ما استدعى تنفيذ عملية أمنية فورية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تبين أنه قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، قبل أن يتم توقيفه بعين المكان وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير”.

وأضافت أنه “تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للمراقبة الشرطية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

