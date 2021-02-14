اختفت فلم يعد للحياة طعم.. أب يبحث عن ابنته: قالوا لي اختفت لأنها “زوهرية”.. ولدي إحساس أنها مختطفة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يناشد أب من مدينة سلا المغاربة مساعدته في إيجاد ابنته، شيماء، البالغة من العمر 17 سنة، والتي اختفت في الثاني من شهر فبراير الجاري.

وقال سعيد الإدريسي لـ”اليوم24″ إن ابنته، شيماء الإدريسي، ذهبت في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثاني من فبراير الجاري إلى الثانوية، حيث تدرس، لكنها لم تعد إلى البيت، مؤكدا أنه قدم شكاية للأمن حول اختفائها.

وأضاف الأب أن ابنته “زوهرية”، ما يجعل فرضية اختطافها واردة، وقد أحبر رجال الأمن بذلك عند تبليغهم بواقعة الاختفاء.

وتعيش أسرة الفتاة المختفية جحيما حقيقيا لانعدام أي مؤشر على أنها بخير، إذ تناشد المغاربة المساعدة في الوصول إلى مكانها، ومعرفة مصيرها.

رقم الهاتف للمساعدة : 0639586401